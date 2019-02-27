Торгпред США признал, что торговые переговоры с Евросоюзом зашли в тупик

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Торговые переговоры между США и Евросоюзом зашли на данный момент в "своего рода" тупик. Об этом заявил в среду представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.

"У нас сейчас своего рода тупик [на переговорах] с Европой, потому что они не собираются включать сельское хозяйство [в повестку], а мы хотим, чтобы они включили [в нее] сельское хозяйство", - отметил американский представитель на торговых переговорах, являющийся членом кабинета президента Дональда Трампа.

Еще в январе аппарат Лайтхайзера сообщил, что США будут добиваться полномасштабного доступа для своей сельскохозяйственной продукции на европейский рынок.

На прошлой неделе глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины на товары из Евросоюза, если двум сторонам не удастся заключить торговое соглашение.

В июле 2018 года американский лидер и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение, приостановившее угрозу введения дополнительных пошлин на ввоз в США европейских автомобилей и автокомпонентов. Правительство США аргументирует необходимость этих мер теми же принципами защиты национальной безопасности, на основании которых в марте были введены пошлины на импорт стали и алюминия.