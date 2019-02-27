Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне. Об этом в среду сообщил председатель агентства Ярослав Белов.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля, - приводятся его слова в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Протокол подписан по дипломатическим каналам".

По словам Белова, данный протокол предоставляет Украине ряд преимуществ. "Одно из них - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. т для Украины и 6 тыс. т для РФ. Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданство которой они имеют", - подчеркнул он.

Заседание Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с участием российских и украинских представителей проходило 24 октября 2018 года в Киеве. Присутствовавший на встрече депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание и вызвал силовиков, аргументировав это тем, что представитель российской стороны Игорь Рулев посещал Крым в нарушение украинского законодательства. В связи с этим документ не был подписан.

В декабре 2018 года в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства сообщили, что протокол между Россией и Украиной, регламентирующий рыболовство в Азовском море на 2019 год, будет подписываться по дипломатическим каналам МИД Украины и России. По условиям протокола, Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.