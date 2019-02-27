Почти все участники Системы быстрых платежей установили нулевую комиссию на переводы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти все российские банки, подключенные к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, установили нулевой тариф на переводы в рамках системы. Комиссия не будет взиматься с клиентов в течение первых нескольких месяцев работы, сообщили ТАСС опрошенные банки-участники СБП.

В тестовом режиме СБП запущена с 28 января для 11 банков и одной некредитной финансовой организации. В числе первых оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк "АК Барс", "Тинькофф банк", Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр". С 28 февраля Система быстрых платежей запущена в промышленную эксплуатацию для широкого круга клиентов. Все перечисленные банки, кроме Газпромбанка, подтвердили ТАСС, что не будут устанавливать тарифы на переводы.

Часть опрошенных банков не планирует взимать комиссию до 1 июня. В их числе - Промсвязьбанк, Росбанк и банк "Ак Барс". По истечении данного "льготного периода" банки допускают ввод комиссии.

"На первом этапе работы системы быстрых платежей - до 1 июня 2019 года - Росбанк будет осуществлять переводы без комиссии для пользователей. По итогам первых трех месяцев работы системы будет принято решение о необходимости введения комиссий за переводы и их размере", - сообщил ТАСС директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Дамиан Леклер.

В свою очередь в Райффайзенбанке нулевой тариф будет действовать до 1 мая. Оставшиеся кредитные организации подтвердили, что не планируют устанавливать тарифы в первые месяцы работы СБП, но не уточнили, как долго продлится подобный "промопериод". В Альфа-Банке заявили, что нулевой тариф установлен "бессрочно".

"За время тестового периода удалось отладить все процессы взаимодействия банка с Системой быстрых платежей, мы удостоверились в полной готовности инфраструктуры СБП и платежного продукта для клиентов Альфа-Банка <…> Банк не будет удерживать комиссию на переводы в Системе быстрых платежей, тариф пока установлен бессрочно", - сообщил ТАСС руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александр Солонин.

Ограничения

С момента полномасштабного запуска СБП некоторые банки ввели определенные ограничения. Например, в Совкомбанке установлена максимальная сумма одной операции в размере 75 тыс. рублей. При этом, несмотря на заявленный "нулевой тариф" в первые месяцы промышленной эксплуатации СБП, некоторые банки установили ограничения на сумму бесплатного перевода средств. Так, комиссия за переводы не будет взиматься с клиентов СКБ-банк, если переводы в совокупности не превышают 6 тыс. рублей в день. Размер комиссии на переводы, превышающие указанную сумму, в банке не уточнили.

"Комиссия при осуществлении переводов через СБП не взимается - при сумме переводов до 6 тыс. рублей за один день со всех текущих счетов Клиента, открытых в банке", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Также предусмотрена комиссия на переводы с кредитных карт. Так, начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк сообщила ТАСС, что при переводе денежных средств с кредитной карты в рамках СБП клиентам банка придется заплатить 4,9% от суммы перевода плюс 390 рублей.

"Промсвязьбанк принял решение не взимать комиссию по переводам с дебетовых карт до 1 июня, для кредитных карт комиссия составит 4,9% плюс 390 рублей", - сказала она.

Помимо этого, полный спектр операций в рамках СБП будет доступен клиентам не всех банков. Например, среди клиентов банка "QIWI" на этапе промышленного запуска воспользоваться СБП смогут только владельцы карт "Совесть" и только на пополнение баланса, что обусловлено невозможностью осуществления перевода в другой банк с данной карты.

"На первом этапе клиентам СБП будут предоставляться услуги по пополнению карт "Совесть", входит в группу QIWI. Пополнение карт "Совести" будет, естественно, без комиссии с нашей стороны. В дальнейшем мы планируем масштабировать использование системы на другие продукты группы: QIWI Кошелек и Рокетбанк", - сообщили ТАСС в пресс-службе QIWI.

Конкуренция за клиента станет масштабнее

Полномасштабный запуск Системы быстрых платежей и последующие увеличение ее банков-участников положительно отразится как на стоимости переводов, так и на качестве сервиса, а также усилит конкуренцию в банковском секторе. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.

"Запуск СБП может повлиять не только на ситуацию в системах денежных переводов, представленных сейчас на рынке, но и в сфере банковских продуктов в целом. Физическим лицам станет намного проще обслуживать свои карты и кредиты в иных банках. Конкуренция за клиента станет масштабнее, что положительно отразится как на стоимости продуктов, так и на оказываемом сервисе", - заявил он.

О системе

Разработанная Банком России Система быстрых платежей (СБП) с 28 февраля запущена в промышленную эксплуатацию для всех клиентов банков-участников. О дате запуска ранее сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Накануне ЦБ сообщил, что банки-участники тестового режима подтвердили работоспособность системы, осуществив несколько тысяч операций, и готовы подключить к ней всех своих клиентов. При этом часть банков будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой.

В ноябре прошлого года регулятор сообщил, что в 2019 году для банков будет установлен годовой льготный период, в течение которого ЦБ не будет взимать комиссию за услуги системы. С 2020 года комиссия для банков будет установлена на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости суммы перевода. Комиссию для клиентов каждый банк устанавливает самостоятельно. При этом регулятор рассчитывает, что тарифы в рамках СБП будут ниже действующих вне системы

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме сообщила, что регулятор ожидает подключения системно значимых банков к СБП до конца 2019 г., добавив, что подключение должно стать обязательным. В свою очередь генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил ТАСС, что уже 100 российских банков ведут подготовку по подключению к системе.

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 г. платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. При этом, по словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, запуск C2B-платежей позволит снизить издержки для торговых точек при безналичном расчете.