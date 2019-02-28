Бюджет Чукотки увеличен более чем на 6 млрд рублей

ТАСС, 28 февраля. Доходы бюджета Чукотки увеличены более чем на 6 млрд рублей, большую часть средств направят на доведение энерготарифов до базового уровня. Еще часть денег пойдет на реализацию нацпроектов, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Депутаты законодательно внесли изменения в закон Чукотского автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" <...> Увеличение доходов окружного бюджета предусмотрено более чем на 6 млрд рублей, в основном за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета, Фонда ЖКХ и ПАО РусГидро <...> Свыше 4 млрд рублей предусмотрено на доведение до базового уровня тарифов на электроэнергию на 2019 год", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства будут направлены также на реализацию нацпроектов - создание современной городской среды, строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, поддержку малого и среднего бизнеса. Около 6 млн рублей планируется потратить на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, еще 4,8 млн рублей - на развитие материально-технической базы детских поликлиник.

Так как в округе на протяжении многих лет сохраняется положительный естественный прирост населения, губернатор Чукотки поручил создать дополнительные места в садах и яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В окружном бюджете на эти цели предусмотрено 36,2 млн рублей.

"Увеличение расходной части бюджета проектом предусмотрено более чем на 6 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений и за счет собственных источников, в том числе, на реконструкцию корпусов Чаунской районной больницы, на мероприятия по борьбе с туберкулезом и строительство "Спортивного комплекса в городе Певек". Ведомственная структура бюджета сформирована с учетом реорганизации органов власти и в разрезе новых главных распорядителей бюджетных средств", - сообщила пресс-служба.

Таким образом, доходы окружного бюджета составят 46 млрд 290,6 млн рублей, а расходы - 46 млрд 865,5 млн рублей. Дефицит окружного бюджета в размере 574,9 млн рублей планируется покрыть из остатков средств на 1 января 2019 года на счете бюджета и за счет возвратов кредитов от юридических лиц.