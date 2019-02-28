"Газпром" может выплатить 50% дивидендов от прибыли после 2020 года

ТАСС, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром" считает возможным выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли после завершения инвестиционного цикла в 2020 году, но решение будет принимать государство, которое является основным акционером компании. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов в ходе Дня инвестора компании в Сингапуре.

"Мы считаем, что возможно после завершения инвестиционного цикла в 2020 году", - сказал он, отвечая на вопрос, когда "Газпром" может начать платить 50% дивидендов от чистой прибыли.

"Если будет такое решение принято раньше - будем выплачивать раньше", - добавил он.