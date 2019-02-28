"Роснефть" может перенаправить нефть с Ванкорского месторождения для загрузки Севморпути

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" может нарастить грузопоток на Северном морском пути (СМП), перенаправив туда нефть с месторождений Ванкорского кластера на севере Красноярского края. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, владелец "Нефтегазхолдинга" (НГХ) Эдуард Худайнатов и глава Росатома Алексей Лихачев обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой рассмотреть вариант создания совместной инфраструктуры поставок нефти для принадлежащей НГХ Пайяхской группы месторождений и Ванкорского кластера "Роснефти" для дозагрузки СМП. Как указывают авторы обращения, это требуется во избежание срыва поручения президента РФ по обеспечению к 2024 году грузовой базы для Севморпути в 80 млн т грузов.

Для наращивания грузопотока предлагается построить нефтепровод от Ванкорского кластера до бухты Север на побережье Таймыра длиной около 600 км и мощностью 25 млн т с возможностью увеличения до 50 млн т, который бы проходил через Пайяхские месторождения, пишет издание.

По данным газеты, согласно одной из последних версий паспорта федерального проекта "Северный морской путь", на развитие морского терминала в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхи заложено 81 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Как указывает "Коммерсантъ", теперь глава "Нефтегазхолдинга" просит включить в проект и месторождения Ванкорского кластера. Однако никакой комплексной оценки необходимых инвестиций компании не приводят.

В свою очередь источник в Росатоме выразил изданию заинтересованность в увеличении проектов в Арктике, так как это напрямую связано с ростом грузооборота и потребностью в атомных ледоколах.

Развитие Северного морского пути

Одна из задач, поставленных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года, касается развития главной арктической судоходной магистрали - Северного морского пути (СМП). К 2024 году ежегодный грузопоток по нему должен вырасти в 10 раз - до 80 млн т.

Главное направление развития СМП связано с обеспечением вывоза сырья с 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - с освоением руд и угля. С увеличением грузопотока и развитием экономических проектов в Арктической зоне будет расти и потребность в атомных ледоколах (в настоящее время в акватории Севморпути действуют восемь ледоколов: четыре атомных и столько же дизель-электрических). По мнению главы Росатома, до 2030 года для обеспечения надежной и своевременной навигации по СМП нужно построить до 10 атомных ледоколов.