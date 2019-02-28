"Газпром" обсуждает с Китаем увеличение поставок по "Силе Сибири"

ТАСС, 28 февраля. "Газпром" обсуждает с Китаем увеличение поставок газа по маршруту "Сила Сибири". Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Сингапуре в четверг.

"Мы обсуждаем с CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией - прим. ТАСС) возможность увеличения поставок по текущему маршруту, а также дополнительных поставок по другим маршрутам, таким как "Дальний Восток" и "Алтай". Это так называемый проект "Сила Сибири - 2". Обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро, это не полгода и не год, а более значительный период, но хочу сказать, что переговоры идут интенсивно. И, возможно, вы увидите выход на какие-то новые подписанные объемы", - сказала она, отвечая на вопрос о перспективах поставок газа в Китай.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что инвестиции в строительство газопровода "Сила Сибири - 2" в случае реализации этого проекта будут значительно меньше, чем в первый проект, из-за использования существующей ресурсной базы и части трубопроводной инфраструктуры, а также отсутствия необходимости строительства газоперерабатывающего завода для обеспечения поставок.

Как сообщалось ранее, "Газпром" в 2019 году планирует инвестировать 147,53 млрд рублей в проект газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться на внутренний рынок и на экспорт в Китай. В 2018 году инвестиции в "Силу Сибири" составили 219,04 млрд рублей, в 2017 году - 158,8 млрд рублей. Общая стоимость проекта в ценах 2011 года оценивалась в 799,9 млрд рублей.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, поэтому "Газпром" начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока - уже с 1 декабря 2019 года. Договор о поставках российского газа в Китай по "восточному" маршруту (то есть по "Силе Сибири") между "Газпромом" и CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В июле 2017 года компании заключили дополнительное соглашение к договору, заключенному в 2014 году, а в декабре 2017-го подписали соглашение об основных условиях поставок.