"Газпром" планирует добыть в 2019 году 495,1 млрд кубометров газа

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Газпром" планирует в 2019 году добыть 495,1 млрд кубометров газа, сообщил в четверг член правления "Газпрома" Олег Аксютин на Дне инвестора компании в Сингапуре.

"Согласно планам, которые определены на 2019 год, объемы добычи определены в объеме 495,1 млрд куб. м газа. Но сразу хочу сказать, как правило, в начале года мы придерживаемся консервативного подхода. Потом по ходу развития событий возможен пересмотр", - сказал он, добавив, что в 2017 году изначальный план добычи составлял 472 млрд куб. м газа, но позже был пересмотрен в сторону увеличения в сентябре.

Как сообщалось ранее, "Газпром" ожидает увеличения добычи газа в России к 2035 году на 5-20%, до 757-875 млрд куб. м в год.

В 2018 году добыча газа в России составила 725 млрд куб м.

Холдинг в 2018 году, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м.

В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с 2016 годом), экспорт - 194,4 млрд куб. м газа (рост на 8,4%).