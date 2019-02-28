Судовладелец получившего пробоины в море теплохода "Партизан" намерен продать судно

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Гудзон", которой принадлежит получивший при невыясненных обстоятельствах пробоины теплоход "Партизан", планирует продать это судно, сообщил ТАСС в четверг заместитель директора компании Валерий Улискин.

Ранее сообщалось о взрыве в Японском море на борту судна, следовавшего с грузом металлолома в южнокорейский порт Поханг. Пробоины находятся в носовой части на шесть метров выше ватерлинии. Пострадавших нет, экипаж в безопасности, судно остается на ходу. Причины ЧП будут установлены в ходе расследования инцидента, которое может начаться уже в Южной Корее.

"Пока вопрос с ремонтом пробоин остро не стоит. "Партизан" выставлен на продажу, и мы готовы продавать его прямо в таком виде, если найдется покупатель. Ну и это еще будет зависеть о того, в какую сумму оценят ремонт", - рассказал Улискин.

Сейчас "Партизан" стоит под разгрузкой металлолома в ожидании прибытия представителей страховой компании, которым предстоит дать свою оценку причинам произошедшего, чтобы выплатить страховку.

Суда компании "Гудзон" осенью 2018 года имели проблемы с заходом в южнокорейские порты. Судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список Минфина США по КНДР. Официальные власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона".