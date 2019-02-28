В Роскачестве назвали лучшие торговые марки пельменей

Как изобрели и как в разные времена ели одно из главных русских блюд

Пельмень-завоеватель. История покорения Сибири, Москвы и Брайтон-Бич Как изобрели и как в разные времена ели одно из главных русских блюд

Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок стоимостью от 90 до 640 руб. за 1 кг. Ни в одном образце не было обнаружено ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимого количества полифосфатов. В проверенной продукции не выявлены листерии и сальмонелла, также не обнаружены консерванты - сорбиновая и бензойная кислоты, нитрит натрия.

Однако в 16 случаях зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. Эксперты Роскачества говорят, что это может быть связано как с несоблюдением санитарно-гигиенических требований на производстве, так и с нарушением температурного режима при транспортировке, хранении или в магазине.

В двух случаях специалисты обнаружили превышение допустимых значений по антибиотикам, при этом следы антибиотиков найдены в 16 образцах.

Качество мяса

В ходе исследования не подтвердился главный потребительский миф о пельменях - что в фарш для начинки производители добавляют перемолотые кости. Специалисты оценили массовую долю кальция в мясной начинке, и она оказалась равна нулю или не превысила 0,05%. Только в образце пельменей "Бульмени" были обнаружены хрящи.

Не подтвердился и другой миф - что для экономии в фарш для пельменей добавляют крахмал. Он не был обнаружен ни в одном образце.

Однако эксперты нашли в составе некоторых пельменей мясо, не заявленное в составе на упаковке. Так, в пельменях "Иркутские", "Каждый день", "Ларнета" и "Своими руками. Карапузы" обнаружена свинина, хотя в составе она не указана, а в продукции "Равиолло" и "Сальников" содержится не обозначенное в составе куриное мясо. Также в некоторых образцах присутствует соя. Эксперты Роскачества поясняют, что не заявленные ингредиенты могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве.

Также в 23 случаях указанная массовая доля жира в продукте отличалась от реальной, а в пяти случаях - и массовая доля белка. Например, в пельменях "Сальников" оказалось на 10% меньше белка, чем того требует ГОСТ, а в пельменях "Своими руками. Карапузы", предназначенных для питания детей, было больше разрешенного по ГОСТ жира: 24,3% при ограничении до 20%.

Качественные пельмени

Как сообщил ранее в интервью ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов, ни один производитель пельменей не дотянул до повышенных стандартов качества и не может претендовать на государственный знак качества. Однако некоторые торговые марки получили высокие оценки экспертов. Лидером по результатам испытаний стали пельмени "Сибирская коллекция" (4,4 балла из 5), также в тройку вошли "Дымов" (4,37 балла) и "Цезарь". Кроме того, в десятку лучших попали пельмени "Останкино. Папа может" (4,36 балла), "Ермолино" (4,35 балла), "Мираторг" (4,3 балла), "ВкусВилл" (4,26 балла), "Атяшево" (4,25 балла), "ДобрынинЪ" (4,25 балла) и "Уральские пельмени" (4,23 балла).

Лучшие пельмени производят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской и Орловской областях, в Мордовии и Башкирии, а также в Челябинской области.