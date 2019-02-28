Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные мониторинга министерства написала, что под риском сокращения этой весной находятся 115,7 тыс. работников.

"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная", - сообщили в Минтруде, комментируя публикацию.

В министерстве пояснили, что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. "Но это не значит, что все работники будут уволены", - пояснили в пресс-службе.

В случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок или погашения долгов, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавило министерство.

Минтруд России еженедельно проводит мониторинг рынка труда. Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Численность планируемых увольнений "отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе". В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, отметили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8%.