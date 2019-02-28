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Управделами президента объяснило закупку сигарет бизнесом подведомственной организации

На портале госзакупок ранее появилась информация о приобретении торговым домом "Кремлевский" сигарет на 19 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова объяснила закупку торговым домом "Кремлевский" сигарет ведением "обычной коммерческой деятельности". В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что закупка для поставок в сети супермаркетов в нескольких городах России проводится не на бюджетные деньги.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о приобретении сигарет на 19 млн рублей торговым домом "Кремлевский".

"Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются", - отметила Крылова. По ее словам, "все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России".

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