Управделами президента объяснило закупку сигарет бизнесом подведомственной организации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова объяснила закупку торговым домом "Кремлевский" сигарет ведением "обычной коммерческой деятельности". В беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что закупка для поставок в сети супермаркетов в нескольких городах России проводится не на бюджетные деньги.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о приобретении сигарет на 19 млн рублей торговым домом "Кремлевский".

"Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются", - отметила Крылова. По ее словам, "все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России".