В СП назвали недостаточными данные инфосистемы ценообразования в строительстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сведения, содержащиеся в государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), недостаточны для составления смет бюджетных строек. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты Юрия Росляка по итогам анализа совершенствования системы государственного ценообразования, сметного нормирования и технического регулирования в строительной сфере.

"Поскольку во ФГИС ЦС не отражается информация о сметных ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование, определенных по результатам мониторинга цен строительных ресурсов и не подлежат размещению сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов и сметные цены на затраты труда, определить сметную стоимость строительства на основании содержащихся в системе данных не представляется возможным", - сообщается в отчете.

Как следует из документа, контрольное ведомство проверяло проведение реформы ценообразования в строительстве с 2015 года по ноябрь 2018 года. В отчете, в частности, говорится о недостаточном наполнении ФГИС ЦС со стороны поставщиков информации, которые обязаны предоставлять сведения в систему.

"По состоянию на 9 августа 2018 года необходимые для формирования сметных цен строительных ресурсов за II квартал 2018 года сведения предоставлены 26,1% поставщиками информации (2160 из 8274 юридических лиц) в разрезе 67058 ценовых показателей <…> При этом 38051 показатель, или 57% общего объема предоставленных во ФГИС ЦС ценовых показателей строительных ресурсов, является "нулевым", то есть указывает на отсутствие реализации продукции юридическими лицами в отчетный период", - говорится в документе.

Что такое ФГИС ЦС

ФГИС ЦС разработана Минстроем России как часть перехода к ресурсному методу ценообразования в строительстве. Система была введена в промышленную эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Как следует из информации с официального сайта ФГИС ЦС, система открывает доступ к данным о строительных ресурсах, включенных в соответствующий классификатор, и ценах на них; к федеральному реестру сметных нормативов; реестру производителей, поставщиков услуг с отображением по субъектам Российской Федерации. Кроме того в системе размещаются данные об актуальных сметных ценах на материалы, изделия, конструкции, оборудование и эксплуатацию машин и механизмов с отображением по субъектам Российской Федерации, а также сведения о сметных нормах и методиках применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов.

Также ранее сообщалось, что на протяжении многих лет для формирования смет строительства, осуществляющегося за счет бюджета, применялся базисно-индексный метод. Он предполагает перевод базисных цен, утвержденных в 2000 году, в текущие с помощью специальных индексов. В 2017 году актуализация метода была заморожена в связи с перспективой перехода на ресурсный метод, который основывается на текущей стоимости материалов. Необходимость перехода на ресурсный метод отражена в соответствующем распоряжении президента Владимира Путина.

По данным Минстроя России, переход к новой системе ценообразования в строительстве займет около двух лет. Ее запуск запланирован на 25 мая 2019 года.

Сложности эксплуатации инфосистемы

Росляк в своем отчете указал на ряд недостатков, связанных с эксплуатацией ФГИС ЦС и переходом к ресурсному методу составления смет. Он приводит данные опроса степени удовлетворенности участников строительной отрасли проведением реформы и работой ФГИС ЦС. В опросе приняли участие 113 респондентов.

"Большинство респондентов (62%) не поддерживают переход ценообразования к ресурсному методу, применяемый до настоящего времени базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства устраивает 72% опрошенных. Свыше 61% поставщиков информации не работают на постоянной основе во ФГИС ЦС", - говорится в отчете.

Невозможность работы на постоянной основе во ФГИС ЦС опрошенные объяснили отсутствием достаточного количества информации для полноценного применения ресурсного метода, невозможностью оперативного поиска необходимой информации, периодичностью обновления информации о ценах на строительные ресурсы, не отвечающей потребностям пользователей и загрузки данных в систему на платной основе.

В целом в отчете сделан вывод о бессистемности работы Минстроя России над переходом к новому методу ценообразования, а также о том, что новый метод не готов к широкому применению.