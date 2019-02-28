Районы Забайкалья в 2019 году получат свыше 1 млрд рублей на ремонт и строительство дорог

ЧИТА, 28 февраля. /ТАСС/. Муниципалитеты Забайкальского края получат в 2019 году более 1 млрд рублей субсидий из средств регионального дорожного фонда для строительства и ремонта дорог, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь краевого министерства территориального развития Любовь Литвинова.

"В 2019 году из средств дорожного фонда Забайкальского края будут выделены субсидии муниципальным образованиям в размере более 1 млрд рублей на ремонт и строительство местных дорог <...> Почти 114 млн рублей пойдут на строительство и ремонт дорог до сел, у которых нет круглогодичной связи с автодорогами общего пользования", - сказала Литвинова.

Для обеспечения транспортной связью отдаленных сел планируется построить мост через реку Унда в Балейском районе, а также мост в Могойтуйском районе и дорогу от поселка Шерловая гора до села Приозерное. Каждый из этих проектов обойдется примерно в 25 млн рублей. Кроме того, деньги будут выделены на ремонт улиц в Чите и поселке Агинское, а также для устранения последствий прошлогоднего наводнения.

В министерстве отметили, что поскольку средства будут выделять районам в качестве субсидий, они смогут добавить собственные средства на строительство, ремонт и реконструкцию дорог.