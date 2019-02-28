ФАС получила заявление ретейлеров о возбуждении дела против Visa и Mastercard

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила заявление торговых ассоциаций АКИТ, АКОРТ и РАТЭК с просьбой возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщили ТАСС в антимонопольном ведомстве.

Ранее газета "Ведомости" писала, что предметом жалобы стали межбанковские комиссии (интерчейндж), которые устанавливают платежные системы. По мнению ретейлеров, таким образом платежные системы злоупотребляют доминирующим положением на рынке.

"Ведомости" указывают что банк, обслуживающий торговую точку, - эквайер - платит интерчейндж банку, выпустившему карту. Как правило, ее размер устанавливается как процент от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. На интерчейндж приходится в среднем 70% "торговой уступки" - итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт, пишут заявители.

Их не устраивает, что при оплате картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разный интерчейндж, и они считают это дискриминацией по отраслевому признаку. Сам размер интерчейнджа торговцы считают излишне высоким и не оправданным в условиях достаточно развитого рынка.

Представители Mastercard и Visa на запросы газеты не ответили.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.

Российские банки и торговые сети ведут споры по поводу комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках (эквайринг). Такая комиссия составляет обычно 2-3%. Предприниматели жалуются, что это оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить предельный лимит комиссии.