Путин направил приветствие участникам III Санкт-Петербургского международного форума труда

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям III Санкт-Петербургского международного форума труда. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что с каждым годом форум укрепляет свой авторитет и собирает в северной столице все большее количество участников - представителей государственных ведомств и деловых кругов, ученых и экспертов в области образования, высоких технологий и социальной политики из России и многих зарубежных государств. Форум служит востребованной площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с формированием современного рынка труда", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что внедрение инновационных технологий, научных разработок, а также повышение производительности труда являются важнейшими факторами укрепления национальных экономик. "Приоритетного внимания заслуживают задачи совершенствования образовательных и профессиональных стандартов, создания системы подготовки квалифицированных специалистов, максимально учитывающей потребности рынка труда", - подчеркнул глава государства.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией "ЭкспоФорум-Интернэшнл". В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики. Ожидается, что на пленарном заседании, посвященном теме "Человеческий капитал. Цифровизация. Производительность труда", выступят председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.