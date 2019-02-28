Фондовый рынок Южной Кореи отреагировал падением на 1,76% на провал саммита США - КНДР

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Фондовый рынок Республики Корея отреагировал падением котировок на 1,76% на новость о том, что лидеры США и КНДР не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое. Об этом сообщает телеканал YTN.
По его данным, на момент закрытия торгов на Сеульской бирже индекс KOSDAQ понизился на 20,91 пункта до 731,25. Индекс KOSPI снизился на 39,35 пунктов до 2195,44. Курс доллара по отношению к южнокорейской воне вырос с 1119,1 до 1124,7.
По мнению экспертов, известие о внезапной отмене дальнейших мероприятий в рамках саммита вызвало среди ряда инвесторов неуверенность в дальнейшем развитии ситуации на Корейском полуострове. В итоге они стали избавляться от акций южнокорейских компаний.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита, от которого ожидались конкретные результаты в сфере денуклеаризации Корейского полуострова. В опубликованном после этого заявлении Белого дома говорится, что "никакого соглашения не было достигнуто, но их [лидеров стран] команды планируют продолжить встречи в будущем".