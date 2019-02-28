Фондовый рынок Южной Кореи отреагировал падением на 1,76% на провал саммита США - КНДР

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Фондовый рынок Республики Корея отреагировал падением котировок на 1,76% на новость о том, что лидеры США и КНДР не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое. Об этом сообщает телеканал YTN .

По его данным, на момент закрытия торгов на Сеульской бирже индекс KOSDAQ понизился на 20,91 пункта до 731,25. Индекс KOSPI снизился на 39,35 пунктов до 2195,44. Курс доллара по отношению к южнокорейской воне вырос с 1119,1 до 1124,7.

По мнению экспертов, известие о внезапной отмене дальнейших мероприятий в рамках саммита вызвало среди ряда инвесторов неуверенность в дальнейшем развитии ситуации на Корейском полуострове. В итоге они стали избавляться от акций южнокорейских компаний.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита, от которого ожидались конкретные результаты в сфере денуклеаризации Корейского полуострова. В опубликованном после этого заявлении Белого дома говорится, что "никакого соглашения не было достигнуто, но их [лидеров стран] команды планируют продолжить встречи в будущем".