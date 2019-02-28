ВРП Камчатского края за 2018 год вырос до 216 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Камчатского края за 2018 год вырос на 1,9%, до 216 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор Владимир Илюхин.

"По итогам 2018 года объем валового регионального продукта оценивается на уровне 216 млрд рублей с приростом на 1,9%", - сказал он, выступая с инвестиционным посланием перед членам регионального правительства, депутатами и бизнес-собществом края.

По словам Илюхина, такой результат был обеспечен на 23% ростом грузооборота автомобильного транспорта и на 13,9% - морского транспорта. Ощутимый вклад в региональный ВРП дали промышленное производство (рост на 6,2%), производство сельскохозяйственной продукции (на 5,4%) и розничная торговля (на 2,8%).

Объем инвестиций в Камчатском крае за 9 месяцев 2018 года вырос на 7,4% и составил 20 млрд рублей.

"По итогам 12 месяцев прогнозный объем составит в два раза больше - 40 млрд рублей", - сказал глава региона.

Он отметил, что существенный прирост внебюджетных инвестиций край в ближайшие годы ожидает от реализации проектов резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" и свободного порта Владивосток (СПВ) за счет перехода от проектов к строительству.

По словам Илюхина, бизнес на территории полуострова намерен реализовать 240 инвестиционных проектов, 196 из них - проекты резидентов ТОР и СПВ. Общий объем частных инвестиций превышает 300 млрд рублей.