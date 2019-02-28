Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2018 году достигла 831,7 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла на 11,1% по сравнению с показателем предыдущего года и достигла 831,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.

Прибыль за четвертый квартал 2018 года в годовом выражении подросла на 2,2%, до 176,2 млрд рублей.

Активы банка за год выросли на 15,4%, составив на 31 декабря 31,198 трлн рублей против 27,045 трлн рублей на начало 2018 года.

Рентабельность капитала по итогам отчетного года достигла 23,1%, рентабельность активов - 3,2%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд рублей по сравнению с 2017 годом.

Розничный кредитный портфель за прошлый год вырос на 25% до 6,8 трлн рублей, а корпоративный портфель - на 12,9% до 14,3 трлн рублей.

Прибыль "дочки"

Чистая прибыль "дочки" Сбербанка - компании "Сбербанк страхование" - выросла за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с предыдущим годом на 26% и составила 4,7 млрд рублей.

По предварительным данным, страховщик собрал 15,7 млрд рублей премии - на 40% больше, чем годом ранее. При этом 13,3 млрд рублей из сборов пришлось на страхование имущества физических лиц - страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт. Поступления по этой линии бизнеса выросли на 42%.

Существенное влияние на прибыль оказало увеличение сборов по основным продуктам и повышение эффективности бизнес-процессов, отметил и.о. гендиректора "Сбербанка страхование" Дмитрий Попов.

Выплаты страховщика выросли на 96%, говорится в сообщении. Их объем составил 909 млн рублей, уточнили ТАСС в компании.

По прогнозу компании, сборы СК "Сбербанк страхование" в 2019 году могут составить 21 млрд рублей, чистую прибыль компания рассчитывает получить в объеме 5 млрд рублей.

Розничные депозиты

Сбербанк в четвертом квартале 2018 года увеличил розничные депозиты по МСФО на 7,1%, а депозиты юридических лиц - на 1,6% в квартальном выражении, говорится в отчете кредитной организации.

"Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. рублей по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов - на 1,6%", - отмечается в материалах банка.

В отчете отмечается, что средства клиентов по итогам 2018 года увеличились на 15,3% и составили 20 трлн 897,3 млрд рублей. Средства физических лиц возросли на 9,9% - до 13 трлн 495,1 млрд рублей, а средства юридических лиц выросли на 26,6% и достигли 7 трлн 402,2 млрд рублей.

Консолидированный кредитный портфель Сбербанка по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 21,08 трлн рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее.

При этом объем кредитов физических лиц в 2018 году увеличился на 25%, до 6,7 трлн рублей, юридических лиц - на 12,9%, до 14,3 трлн рублей.

"Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 б.п. по сравнению с третьим кварталом 2018 года", - говорится в материалах банка.