МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбербанк в 2018 году сократил штат на 16,5 тыс. сотрудников, до 293,752 тыс. человек, следует из материалов банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 293 752 человека (31 декабря 2017 года: 310 277 человек)", - указано в отчете.

Ранее в пресс-службе Сбербанка ТАСС поясняли, что в банке реализуется практика оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые.