Кабмин должен определить исполнителя по подключению избиркомов и школ к интернету

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить единственного исполнителя услуг по подключению государственных общеобразовательных учреждений к интернету до 1 апреля 2019 года. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Этот же оператор должен будет обеспечить подключение избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий.

Как говорится в перечне поручений главы государства, до 1 апреля кабинет министров должен "определить единственного исполнителя осуществляемых для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования, для избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий закупок услуг по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Этот же исполнитель должен будет оказывать услуги "по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети интернет с использованием единой сети передачи данных; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети интернет; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, содержащейся в сети интернет; по мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении и предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети интернет.

До 15 апреля правительству следует обеспечить утверждение "требований к подключению и доступу, включая требования к передаче данных, образовательных организаций, избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных". Также президент потребовал, чтобы дополнительным условием исполнения контракта с единственным исполнителем было "использование телекоммуникационного оборудования преимущественно российского производства".

Путин дал срок до 30 декабря 2021 года на то, чтобы "обеспечить использование конкурентных способов определения исполнителей работ по подключению образовательных организаций, избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети". В соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 перечня поручений, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

18 февраля глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с Путиным сообщил, что госоператор обсуждает с правительством программу по подключению школ к высокоскоростному интернету. По его словам, "Ростелеком" готов подключить 40 тыс. школ за 40 млрд рублей с оплатой трафика до 2025 года.