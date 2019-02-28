Суд Петербурга прекратил производство по делу о неосновательном обогащении "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о неосновательном обогащении компании "Метрострой" на сумму около 46,2 млн рублей, говорится в определении суда.

Иск с требованием взыскать эту сумму с "Метростроя" за неосновательное обогащение подали власти Санкт-Петербурга в лице дирекции транспортного строительства города в декабре прошлого года 31 января дирекция отказалась от своих требований.

"Прекратить производство по делу. Принять отказ от иска", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга намеревалась расторгнуть многомиллиардные контракты с "Метростроем" на строительство объектов городской подземки из-за срыва сроков сдачи объектов. Компания с решением властей города не согласилась и подала в суд. К компании после решения властей начали массово подавать иски другие частные фирмы.

Позже власти города решили не расторгать контракты с "Метростроем" при условии заключения мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, которая требовала в суде признать компанию банкротом из-за долга по налогам. Мировое соглашение было заключено в феврале текущего года, по его условиям "Метрострой" будет обязан выплатить в бюджет государства около 1 млрд рублей в течение 36 месяцев. Производство по делу о банкротстве суд также прекратил.

Кроме того, у "Метростроя" также были проблемы с выплатой зарплат рабочим, из-за чего произошла массовая забастовка в декабре прошлого года. В этом году рабочие также пытались бастовать и выходили на пикеты к зданию Смольного из-за невыплаты зарплат.