{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"

Власти Крыма приобретут новый сейнер взамен арестованного Украиной "Норда"

Руководитель кооператива "Колхоз имени Первого Мая" Сергей Лесков уточнил, что необходимое судно уже подобрано

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма окажут содействие в приобретении нового сейнера для керченского производственного кооператива "Колхоз имени Первого Мая" взамен арестованного на Украине сейнера "Норд", принадлежащего предприятию, сообщил в четверг ТАСС руководитель кооператива Сергей Лесков.

На эту тему

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года члены экипажа арестованного на Украине рыболовецкого траулера "Норд" и руководство керченского рыболовецкого кооператива "Колхоз имени Первого Мая" обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить судно для работы.

"Мы встречались с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым, он сообщил, что власти республики приобретут для нас новый сейнер и поручил в кратчайшие сроки подыскать судно", - сообщил Лесков.

Он также отметил, что руководство предприятия уже подобрало необходимое судно. "Нашли в Мурманске подобный сейнер, по всем характеристикам он нам подходит, и цена там не космическая. Сегодня вылетаем на место, чтобы его осмотреть", - сказал он.

По словам собеседника агентства, вопрос с приобретением судна может быть решен в течение двух недель.

Он напомнил, что арестованный на Украине сейнер был единственным источником заработка для членов кооператива.

О ситуации с сейнером "Норд"

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск, как пропавший без вести, в начале феврале вернулся в Крым.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация вокруг ареста сейнера "Норд"
ФАС предложила установить предельные тарифы на изготовление автомобильных номеров
Предполагается, что предельный тариф по изготовлению автомобильных номеров составит 2 тыс. рублей, а по изготовлению номеров на мотоциклы, прицепы, тракторы и прочие машины - 1,5 тыс. рублей
Читать полностью