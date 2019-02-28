Власти Крыма приобретут новый сейнер взамен арестованного Украиной "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма окажут содействие в приобретении нового сейнера для керченского производственного кооператива "Колхоз имени Первого Мая" взамен арестованного на Украине сейнера "Норд", принадлежащего предприятию, сообщил в четверг ТАСС руководитель кооператива Сергей Лесков.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года члены экипажа арестованного на Украине рыболовецкого траулера "Норд" и руководство керченского рыболовецкого кооператива "Колхоз имени Первого Мая" обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить судно для работы.

"Мы встречались с главой Крыма Сергеем Валерьевичем Аксеновым, он сообщил, что власти республики приобретут для нас новый сейнер и поручил в кратчайшие сроки подыскать судно", - сообщил Лесков.

Он также отметил, что руководство предприятия уже подобрало необходимое судно. "Нашли в Мурманске подобный сейнер, по всем характеристикам он нам подходит, и цена там не космическая. Сегодня вылетаем на место, чтобы его осмотреть", - сказал он.

По словам собеседника агентства, вопрос с приобретением судна может быть решен в течение двух недель.

Он напомнил, что арестованный на Украине сейнер был единственным источником заработка для членов кооператива.

О ситуации с сейнером "Норд"

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск, как пропавший без вести, в начале феврале вернулся в Крым.