Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбербанк в очередной раз ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, следует из материалов кредитной организации.

Отмечается, что среднегодовой курс рубля в 2019-2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.

Предыдущий прогноз, озвученный в декабре, также был ухудшен и ориентировался на курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий, отраженных в стратегии до 2020 года. До этого Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Аналитики Сбербанка также скорректировали прогноз по инфляции с 4-5% в 2019-2020 годах до 4,8% и 4% соответственно.

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена нефти марки Urals составит $62 за баррель в 2019 и 2020 годах в базовом прогнозе. В декабрьском прогнозе Сбербанк ожидал стоимость нефти на уровне $60 и $65 за баррель соответственно.

При этом эксперты Сбербанка сохранили прогноз по приросту ВВП РФ на уровне 1,4% в 2019 году и 2% в 2020 году. Ключевая ставка Банка России также составит 7,5% в 2019 году и 7% в 2020 году.

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