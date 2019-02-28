Коростелев: треть населенных пунктов Камчатки лишена банковского обслуживания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Банковское обслуживание не осуществляется в трети населенных пунктов Камчатского края, сообщил в четверг журналистам министр экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелев.

"Из 60 населенных пунктов Камчатского края 20 не имеют банковского обслуживания. Сегодня на территории работают 10 кредитных организаций, из которых только три осуществляют обслуживание на отдаленных от Петропавловска-Камчатского территориях", - сказал он.

По словам министра, низкая обеспеченность банковскими услугами - общая проблема для Дальнего Востока в целом.

"Мы предлагаем такое кардинальное решение: в рамках национального проекта "Цифровая экономика" заявляемся на создание отдельного федерального проекта по финансовой доступности регионов северо-востока России", - сказал Коростелев.

Он отметил, что коммерческим банкам с учетом обслуживания офисов невыгодно работать в малонаселенных районах.

"Сегодня нужно говорить об изменении нормативов для банков, которые работают в отдаленных местностях, компенсационных решениях, снижении затрат на охрану, инкассацию наличности и так далее", - сказал министр.

Он добавил, что проблема также связана с сокращением присутствия Центробанка на отдаленных территориях. За прошлый год в крае закрылось три расчетно-кассовых центра (РКЦ) и сегодня они представлены только в четырех муниципалитетах.

"Мы сегодня просим Центробанк прекратить практику ухода его структур с территорий, потому что если уходит Центробанк, уходят и коммерческие банки, и обслуживание осуществлять некому", - сказал министр экономического развития Камчатки.