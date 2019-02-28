МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Вкусвилл" может выйти на IPO через 1,5-2 года, возможен вариант продажи компании. Об этом сообщил партнер фонда Baring Vostok (согласно данным базы "Спарк", аффилированная с Baring Vostok коммерческая структура Moestino Investments владеет 12,1% "Вкусвилла") Константин Повстяной, выступая на форуме Food Business Russia.

"Мы финансовый инвестор, когда мы заходим [в бизнес], мы обсуждаем с партнерами план выхода, но не как некоторая конкретика, что через два года мы будем делать первое, второе, третье. Во "Вкусвилле" мы инвесторы 2,5 года, если я не ошибаюсь, у нас есть еще время. Мы понимаем, что через 1,5-2 года компания будет достаточно большая, чтобы выйти на биржу. Почему бы не выйти на IPO, если нас правильно оценят. Это будет хорошо и для команды менеджмента, и для основателя, и для нас. Поэтому IPO это один из вариантов. Второй вариант, это продажа стратегу, который тоже никто не исключает", - сказал он.

Компания "Вкусвилл" создана в 2009 году, когда открылись первые магазины "Избенка" (молочные продукты для здорового питания). Ранее в СМИ появлялась информация, что компания рассматривает возможность выхода на IPO.