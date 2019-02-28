Арбитраж Петербурга возобновил производство по делу экс-подрядчика строительства сцены МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возобновил производство в деле о банкротстве бывшего подрядчика строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге - компании "Стройсоюз СВ" по требованию кредитора - фирмы "Театрально-декорационные мастерские", следует из определения арбитража.

"Возобновить производство по требованию кредитора. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования кредитора", - говорится в определении. В нем также отмечается, что решение вынесено в ответ на ходатайство "Театрально-декорационных мастерских". Заседание суда назначено на 7 мая текущего года.

Согласно ходатайству, Театрально-декорационные мастерские требовали включения в реестр кредиторов "Стройсоюза СВ", в отношении которой введена процедура банкротства, и возврата долга в 45,5 млн рублей. Производство по данному требованию было приостановлено решением арбитража Петербурга в январе текущего года.

Как сообщалось ранее, компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. В апреле прошлого года в отношении компании введена процедура банкротства.

Позже по факту хищений при строительстве сцены было возбуждено уголовное дело. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз-СВ" Максим Корнеев, который на данный момент содержится под стражей.

Об истории вопроса

По версии следствия, Корнеев, совместно с руководителем компании "М-Проект" Александром Пучковым и при пособничестве гендиректора фирмы "Мира Групп" Ольги Шариковой похитили 45 млн рублей Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации в рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета, а далее перечислили их на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", затем на счет ООО "Стройсоюз СВ" путем обмана и злоупотребления доверием.

Корнеев на заседаниях суда заявлял, что на счета "Стройсоюз СВ" не поступали деньги, выделенные на проектирование сцены, они остались у компании "Театрально- декорационные мастерские", с которой также был заключен договор в рамках строительства. Следователи считают, что Корнеев использовал давление на Владимира Халифа, одного из руководителей "Театрально-декорационных мастерских", пытаясь приобрести 51% акций компании и получить доступ к ее счетам.

Ранее также сообщалось, что в феврале текущего года в судах Петербурга были оглашены первые приговоры по уголовному делу о хищениях при строительстве сцены МДТ. Пучков получил три года условно и штраф в 450 тыс. рублей, Шарикову приговорили к двум годам лишения свободы условно, они признали свою вину.