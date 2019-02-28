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Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет социальных доплат к пенсии до 1 июля

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал это "приятным сюрпризом"
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 4 млн российских пенсионеров до 1 июля 2019 года получат перерасчет социальных доплат к пенсиям, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть, я так понимаю, что правительство оперативно подготовило методику перерасчета. Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет, это им будет приятный сюрприз, в принципе, до 1 июля такой перерасчет будет сделан всем категориям", - пояснил Рязанский.

Теги
РоссияРязанский, Валерий Владимирович
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