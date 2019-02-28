Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет социальных доплат к пенсии до 1 июля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 4 млн российских пенсионеров до 1 июля 2019 года получат перерасчет социальных доплат к пенсиям, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть, я так понимаю, что правительство оперативно подготовило методику перерасчета. Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет, это им будет приятный сюрприз, в принципе, до 1 июля такой перерасчет будет сделан всем категориям", - пояснил Рязанский.