Завод "Электроцинк" во Владикавказе уведомил службу занятости о сокращении персонала

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию), которому предстоит консервация производства после произошедшего в 2018 году пожара, направил в республиканский комитет занятости населения уведомление о сокращении персонала. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Власти региона и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке "Электроцинка", производство которого пострадало от пожара в октябре 2018 года. Для 1,8 тыс. работников предприятия введен режим вынужденного простоя. Ранее отмечалось, что число сотрудников, которые могут потерять рабочие места в результате закрытия завода, более чем в четыре раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям.

"В связи с предстоящей консервацией завода сегодня в комитет республики по занятости населения было направлено уведомление о сокращении работников. Трудовые договоры в связи с сокращением численности будут расторгнуты 31 мая текущего года", - сказал собеседник агентства.

Процедура высвобождения персонала будет проходить в соответствии с требованиями трудового кодекса РФ. С 21 октября ОАО "Электроцинк" продолжает выполнять свои обязательства перед трудовым коллективом. С 24 октября работники, находящиеся в простое, получают выплаты в размере 2/3 от средней заработной платы, которые будут производиться до момента фактического сокращения. Выплата зарплаты производится в срок, на год отложено выполнение обязательств работников перед заводом по ссудам. В соответствии с коллективным договором, работникам пенсионного возраста предлагается увольнение по соглашению сторон с выплатой до трех средних заработных плат. Этим предложением уже воспользовались 148 человек.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806 человек.

Цех электролиза, в котором в октябре 2018 года произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса.