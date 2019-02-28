Назван лучший смартфон 2018 года по версии Global Mobile Awards

На международной выставке Mobile World Congress 2019 определили лучший смартфон 2018 года. Премию Global Mobile Awards (Glomo Awards) в этой номинации получил Huawei Mate 20 Pro, сообщается на сайте выставки.

Как Samsung, Huawei и другие производители пытаются из него выйти?

Смартфоны в застое. Как Samsung, Huawei и другие производители пытаются из него выйти?

"Превосходная камера, стабилизация, а также время автономной работы в числе прочих функций свидетельствуют об усилиях Huawei стать ведущим игроком на рынке", - говорится в комментарии жюри.

Эксперты оценивали смартфоны, которые поступили в продажу в 2018 году.

Huawei представила потребителям новые флагманские смартфоны серии Mate 20 в середине октября 2018 года. Гаджеты построены на базе процессора Kirin 980, они получили "умную" операционную систему на базе Android с элементами искусственного интеллекта.

Смартфоны оснащены ультраширокоугольной тройной камерой Leica и поддерживают технологию быстрой зарядки. Кроме того, у Mate 20 Pro есть функция обратной беспроводной зарядки - с его помощью можно заряжать другие устройства, совместимые с беспроводным интерфейсом Qi.