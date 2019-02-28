Исполнителей для подключения школ к скоростному интернету выберут на конкурентной основе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выбор исполнителей проекта по подключению школ к высокоскоростному интернету будет проходить на конкурентной основе, единственный исполнитель будет назначен только для организации защищенного VPN-канала. Об этом сообщил ТАСС глава Минкомсвязи Константин Носков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля определить единственного исполнителя закупок по предоставлению осуществляемого с использованием единой сети передачи данных доступа школ к государственным информсистемам и сети интернет. Этот исполнитель также будет отвечать за закупки для избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий.

"Хочу обратить внимание на то, что единственный исполнитель строит только единую сеть передачи данных. Фактически речь идет о логической инфраструктуре, это VPN-канал", - сказал глава Минкомсвязи. "Подрядчиков по строительству физической инфраструктуры президент поручил определить на конкурентной основе", - добавил он.

Согласно третьему пункту поручений Путина, правительству предстоит обеспечить "использование конкурентных способов определения исполнителей работ (услуг)" по подключению школ и избирательных комиссий в регионах к единой сети передачи данных и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети, доклад об этом поручено представить до 30 декабря 2021 года.

"Подрядчик, который строит физическую инфраструктуру, получает набор IP-адресов, куда ему нужно передать сигнал. Физическая инфраструктура строится на конкурентной основе, о чем мы много и всегда говорили. Сейчас президент подтвердил это своим поручением", - подчеркнул министр.

Кто именно станет единственным исполнителем по обеспечению защищенного VPN-канала - пока говорить рано, это должно определить правительство, уточнил Носков. "По VPN-каналу речь идет сейчас только об образовательных учреждениях и избирательных комиссиях. В любом случае мы уже в конкурсной документации определяем требования по шифрованию канала: все социально значимые учреждения в любом случае будут подключены по шифрованному каналу через крипто-маршрутизаторы", - объяснил глава Минкомсвязи.