Subaru отзывает более 2,2 млн авто по всему миру из-за дефекта стоп-сигналов

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Японская компания Subaru приняла решение отозвать по всему миру 2,27 млн автомобилей из-за дефекта, который может привести к отказу в работе стоп-сигналов при нажатии педали тормоза. Об этом в четверг объявило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Отмечается, что речь идет о переключателе в системе электроники машины. Под воздействием автомобильных чистящих средств и реагентов он может полностью отказать. Этот же дефект может в конечном итоге привести к проблемам с запуском двигателя, считают специалисты концерна.

Отзыву подлежат седаны Impreza и кроссоверы Forester, выпущенные в период с сентября 2008 по март 2017 года. К настоящему времени Subaru зарегистрировала более тысячи жалоб от владельцев этих моделей на неисправность стоп-сигналов.

Subaru ежегодно продает по всему миру около 1 млн автомобилей. Поэтому текущая отзывная кампания станет для нее одной из самых крупных за всю историю существования марки.