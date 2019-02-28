Товарооборот Татарстана с Чехией в 2018 году вырос до $632 млн

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Татарстаном и Чехией в 2018 году вырос на 41% в сравнении с годом ранее, сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"За прошлый год татарстано-чешский товарооборот вырос на 41% и составил $632 млн", - сказала она.

По словам Галимовой, 5 марта президент Татарстана Рустам Минниханов в составе российской делегации под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова посетит Чешскую Республику и примет участие в заседании российской-чешской межправительственной комиссии.

Там же пройдет двусторонний бизнес-форум, на котором власти республики намерены пригласить чешских компаний локализовать производство на площадках Татарстана: в особых экономических зонах (ОЭЗ), территориях опережающего развития (ТОР), на муниципальным промплощадках.

По данным Приволжского таможенного управления, большую часть структуры экспорта Татарстана в Чехию составляют: минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, каучук, резина, готовые изделия. Республика импортирует из Чехии различное электрическое оборудование, средства наземного транспорта, котлы, механические устройства и т.д.