ФСК направит более 27 млрд рублей на развитие энергосистемы ЮФО и СКФО в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы намерена направить на развитие энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов более 27 млрд рублей в 2019 году, сообщил журналистам в четверг гендиректор филиала компании - МЭС Юга Александр Солод.

"Направим на развитие энергосистемы ЮФО и СКФО более 27 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, ведется строительство линии электропередачи 330 кВ "Нальчик - Владикавказ-2" на Зарамагскую ГЭС-1. Это позволит сократить дефицит электрической мощности в Северо-Осетинской энергосистеме более чем в 2,5 раза. Проект будет завершен в середине 2019 года.

Также модернизируется подстанция 330 кВ "Дербент" - один из крупнейших питающих центров Дагестана. Вместо устаревших воздушных выключателей 110 кВ на энергообъекте установлено высоконадежное элегазовое оборудование. До конца 2019 года в рамках второго этапа проекта на подстанции будет заменен автотрансформатор 125 МВА на более мощный - 200 МВА. "Компания инвестирует в проект 180 млн рублей", - сказал Солод.

Завершится проект по увеличению на 50% мощности подстанции 220 кВ "Вышестеблиевская" в Краснодарском крае. Мощность энергообъекта увеличена до 375 МВА. "Принятые меры повысят надежность электроснабжения приморских курортов на юго-западе Краснодарского края, а также создадут возможность электроснабжения объектов железнодорожной инфраструктуры. Стоимость проекта - около 400 млн рублей", - отметил Солод.

Гендиректор филиала также сообщил, что до конца года завершится строительство линии электропередачи 500 кВ "Невинномысск - Моздок-2" и подстанции 500 кВ "Моздок-2" для повышения надежности электроснабжения в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Стоимость проекта превысит 10 млрд рублей.

ФСК ЕЭС

ФСК ЕЭС - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Основным акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".