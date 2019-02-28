Комиссия кабмина одобрила предложение о добыче ископаемых из отходов недропользования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минприроды России о внесении в закон "О недрах" изменений, предполагающих право недропользователей на извлечение полезных ископаемых из отходов в обмен на нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Поправки уточняют права недропользователей в отношении отходов недропользования. Предполагается, что на период действия лицензии недропользователь будет вправе извлекать полезные ископаемые и компоненты из отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, связанных с пользованием недрами, а также использовать их для собственных нужд. В случае, если такие отходы расположены за границами участка недр, эти границы будут изменены.

При этом компании обяжут предоставлять в органы государственной статистики достоверные данные о полезных ископаемых и полезных компонентах, содержащихся в отходах недропользования, а право на добычу или извлечение полезных ископаемых и компонентов из отходов будет определяться только законодательством о недрах.

Одновременно в случае повторной добычи полезных ископаемых из отходов в течение срока фактического проведения работ, с 1 января 2020 года для компаний будет установлен нулевой коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.