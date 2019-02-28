Зеленский считает, что Украина должна продолжать брать кредиты МВФ

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы улучшать экономическую ситуацию в стране. Такое мнение высказал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с постоянным представителем МВФ на Украине Йостой Люнгманом.

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"Во время встречи 23 февраля речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ. Владимир Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притока инвестиций и повышения стандартов жизни граждан", - сказано в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

Кандидат в президенты Украины ранее заявлял, что провел "важную и содержательную" встречу со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером, во время которой стороны достигли полного взаимопонимания.

Совет директоров МВФ 18 декабря 2018 года утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины на $3,9 млрд, рассчитанную на 14 месяцев. Фонд сделал это лишь после согласия правительства страны поднять цены на газ для населения на 23,5%. По сути, она заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, которая была рассчитана на $17,5 млрд и заканчивалась в марте 2019 года. За время ее действия Украина получила около $8,4 млрд, последний транш пришел в апреле 2017 года.