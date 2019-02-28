Акционер банка "Восточный" рассказал, почему пришлось отложить допэмиссию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Просьба банка "Восточный" отложить допэмиссию на апрель 2019 года была связана с запуском процесса продажи членом совета директоров и акционером банка Шерзодом Юсуповым своей доли в Модульбанке. Об этом Юсупов сообщил в интервью ТАСС.

"Я планировал участие в допэмиссии. Для этого в 2018 году был запущен процесс по продаже части акций Модульбанка. Об этом процессе знали в Baring Vostok, мы открыто сообщили об этом в ЦБ и попросили сдвинуть эмиссию на апрель 2019 года", - рассказал Юсупов.

При этом найти покупателя на долю в Модульбанке так и не удалось.

"Модульбанк уже сейчас намного успешнее других банков работает с сегментом микро- и малого бизнеса, поэтому к сделке проявили серьезный интерес четыре интересанта. Но на завершающей стадии сбора обязывающих предложений в Модульбанк пришло письмо от миноритарного акционера "Восточного", в котором один в один звучали претензии фонда [Baring Vostok] к сделкам "Восточного" с Модульбанком. Это письмо отпугнуло большинство интересантов", - пояснил Юсупов.