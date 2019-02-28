"Зарубежнефть" создаст СП с Узбекистаном для увеличения добычи на трех месторождениях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Зарубежнефть" и узбекский "Узбекнефтегаз" в ближайшее время приступят к созданию совместного предприятия в рамках планов по увеличению добычи на действующих нефтяных месторождениях Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум. Такое решение было принято по итогам встречи главы "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, говорится в сообщении "Зарубежнефти".

Во встрече также приняли участие министр энергетики республики Алишер Султанов и глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков.

"В ближайшее время стороны приступят к созданию совместного предприятия, а также к подготовке и согласованию контракта для работы на данных месторождениях", - отмечается в сообщении.

Кудряшов отметил, что данный проект станет первым для "Зарубежнефти" на территории Узбекистана и стороны рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества, передает пресс-служба "Зарубежнефти".

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России "Зарубежнефть" владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции. Кроме того, компания ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.