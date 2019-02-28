Калви предложил миноритарию "Восточного" продать акции IFTG и закрыть дело

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Мосгорсуда предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело, передает корреспондент ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей, но есть один надежный способ проверить это обвинение - продать эти акции на рынке. И я убежден, что банк "Восточный" получит за них 2,5 млрд или больше. После этого не останется никаких вопросов", - заявил Калви.

Он обвиняет Юсупова и другого акционера "Восточного" Артема Аветисяна в незаконном инициировании уголовного дела с целью получения контроля над банком.

Baring Vostok, несмотря на уголовное дело, готов докапитализировать банк "Восточный" на 5 млрд рублей по требованию Центробанка РФ. "Несмотря на это дело, фонд Baring Vostok готов провести докапитализацию банка "Восточный" на 5 млрд рублей", - сказал Калви.

По его словам, это приведет к размытию доли и утрате контроля над банком Артемом Аветисяном, которого Калви называет заказчиком своего уголовного преследования. Основатель фонда отметил, что размер иска Baring Vostok к Аветисяну в Лондонском суде составил 17,5 млрд рублей.

Представители миноритария банка "Восточный" Юсупова считают, что "содержание Калви под стражей законно и единственно обоснованно".

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