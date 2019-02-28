Минкомсвязь: коллективные антенны в многоквартирных домах необходимо восстановить

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коллективные антенны в многоквартирных домах в России необходимо восстановить, сообщил в четверг замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействии со СМИ.

"Нам необходимо провести восстановление коллективных антенн в многоквартирных домах, - сказал он, отметив, что в некоторых регионах такое восстановление уже проводится за счет средств из фондов капитального ремонта домов. - Общефедерального решения пока нет".

Волин проинформировал, что россияне с декабря 2018 года по февраль 2019 года приобрели 90 тыс. приставок для перехода с аналогового на цифровое телевидение. По его словам, самой большой проблемой для населения стало не отсутствие денег на приставки, не дефицит приставок, которого не наблюдалось, а самая большая проблема оказалось в незнании, "каким образом воткнуть провод". На 65 тыс. купленных приставок уже после 11 февраля, когда стартовала первая волна отключений, поступило 14 тыс. звонков на горячую линию только для вызова волонтеров на дом для настройки оборудования.

По его словам, Минпромторг и торговые сети мониторят остатки приставок на складах, при этом Федеральная антимонопольная служба отслеживает цены на оборудование. Самая низкая цена на приставки составляет 990 рублей, при этом спросом у населения пользуются приставки в ценовой категории 1,3-1,4 тыс. рублей. "Мы не получили негативной волны после отключения аналога, для негативных публикаций в соцсетях не превысила 1%", - добавил он.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Первый этап начался 11 февраля в семи регионах России. Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня.