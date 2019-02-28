До 5 млрд рублей направят на поддержку сельхозпроизводства и сел в Курской области

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация Курской области направит до 5 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводства и развитие сельских территорий в 2019 году. Об этом сообщил врио главы региона Роман Старовойт на своей странице в Instagram по итогам выездного семинара-совещания по подготовке предприятий АПК к весенним полевым работам.

"Всего в текущем году на поддержку сельхозпроизводства и развитие сельских территорий в Курской области будет направлено до 5 млрд рублей. Еще важно расширить экспорт продукции, производимой нашим агропромышленным комплексом. К концу 2024 года показатель будет увеличен в два раза", - написал Старовойт.

По словам врио главы региона, к 2019 году Курская область утратила лидерство в производстве яблок, площадь садов составляет всего 500 га. Этот показатель планируется увеличить в шесть раз - до 3 тыс. га. "В этом году мы готовы компенсировать садовым хозяйствам в общей сложности 120 млн рублей", - добавил Старовойт.

Агропромышленный комплекс Курской области с 2011 года увеличил объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2,5 раза - до 220 млрд рублей. По объемам производства продукции сельского хозяйства Курская область занимает третье место в ЦФО и десятое в целом по России.