Путин назвал хорошие условия для бизнеса в России ответом на внешние ограничения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что создание максимально благоприятных условий для бизнеса - наиболее эффективный ответ на внешние ограничения.

На расширенном заседании коллегии МВД РФ глава государства назвал экономическую сферу "очень важным направлением" работы. "Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, и ответ на все внешние ограничения может быть только один эффективный - создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "это не ведомственная, а общенациональная, государственная задача".