"Удмуртэнерго" вложит более 1,2 млрд рублей в перевод электросетей на цифру в 2019 году

ИЖЕВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Филиал МРСК Центра и Приволжья "Удмуртэнерго" в рамках инвестиционной программы в 2019 году, предусматривающей около 1,2 млрд рублей вложений, начнет перевод районов электрических сетей на цифровые технологии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Наш филиал вошел в число пилотных регионов, в которых внедрение цифровых технологий начнется уже с 2019 года и будет проводиться в течение ближайших трех лет", - приводятся в сообщении слова директора филиала "Удмуртэнерго" Андрея Малышева.

По его словам, реализация пилотного проекта в электросетевом комплексе Завьяловского района позволит на 18% снизить эксплуатационные затраты на поиск повреждений, на 26% уменьшить потери и на 11% - среднее время восстановления электроснабжения потребителей.

По данным пресс-службы, всего инвестиционная программа филиала 2019 года предусматривает вложения 1 млрд 230 млн рублей в развитие сетевого хозяйства республики, что на 460 млн больше, чем в прошлом году.

За счет этих средств будет построено и реконструировано 418 км воздушных линий электропередачи, на 75 МВА увеличена суммарная установленная мощность трансформаторных пунктов, реконструированы крупные энергообъекты, в том числе подстанции "Машзавод" в Ижевске и "Аэропорт" в Завьяловском районе. Также запланирована разработка и начало реализации проекта по созданию Единого центра управления сетями.