Кабмин Украины пока не продлевал контракт главе "Нафтогаза" Коболеву

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины пока не принимало решения о продлении контракта главе компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, а также менеджменту компании в целом. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании коллегии министерства социальной политики, сообщило украинское издание "Лига".

"Правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза", заявил премьер Владимир Гройсман", - сказано в сообщении. Гройсман подчеркнул, что у кабмина как акционера компании "есть вопрос" к размеру вознаграждений руководству "Нафтогаза".

Ранее в четверг издание "Экономическая правда" опубликовало копию письма председателя Наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд в адрес Гройсмана. В нем сказано, что Наблюдательный совет рекомендует правительству продлить контракт с Коболевым и устанавливает ему месячный оклад в размере 2,08 млн гривен (более $77 тыс.). Кроме того, предлагается продлить контракты с членами правления.

В ноябре 2018 года Счетная палата решила провести проверку деятельности топ-менеджеров компании "Нафтогаз Украины" в связи с получением ими премий в размере $45,6 млн за суд в Стокгольме. Однако руководство компании отказало представителям Счетной палаты, заявив, что проведение проверки - не в компетенции данного органа. В свою очередь Счетная палата подала в суд на компанию, а премьер-министр инициировал обращение к Наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с целью пересмотреть зарплаты правления компании.