Правительство утвердило план по предотвращению нарушений использования газа в быту

"План состоит из 15 мероприятий, направленных на предотвращение происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту", - говорится в пояснительных материалах к плану.

Планом, в частности, предусмотрено проведение проверок организации работ по содержанию внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах, совершенствование законодательства в этой сфере, внесение изменений в правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Также план предусматривает мероприятия по контролю газа в баллонах, сообщил ТАСС вице-премьер Виталий Мутко. "Помимо сетевого газа существуют проблемы в использовании баллонов со сжиженным газом. Утвержденный план мероприятий подразумевает разработку предложений по обороту таких баллонов, включая их проверку, учет, контроль, а также требования к продаже", - сказал он.

Детали плана

Также план поднимает проблему использования газа в баллонах при бытовых работах, следует из текста документа. Один из пунктов плана предусматривает доклад о возможности введения запрета оборота бытового газового оборудования, в котором не предусмотрена автоматическая блокировка подачи газа, если не происходит его горение.

Кроме того, ответственные министерства должны представить доклад о целесообразности передачи полномочий по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования только газораспределительной организации, либо лицензирования данного вида деятельности. Также план предлагает проработать возможность введение государственного статистического учета происшествий, связанных с нарушением использования газа в быту.

Кроме того, во втором квартале 2019 года должны быть разработаны и согласованы с Госдумой изменения в действующие правила пользования газом. Поправки, в частности, предусматривают упрощение процедуры уведомления о предоставлении доступа в помещение для проверки газового оборудования. Кроме того, план предполагает возможность введения административной ответственности для должностных лиц за нарушения при контроле безопасности в газовой сфере.

"Планируем и дальше большое внимание уделять совершенствованию контрольно-надзорной функции государства в вопросах, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. Качество работы и эффективность организационной структуры Госжилинспекции должны повышаться. Необходимо усиливать этот блок", - также сообщил ТАСС Мутко.

Тема безопасности газоснабжения оказалась в центре федеральной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося также считается взрыв бытового газа.

В новость были внесены изменения (16:12 мск) - добавлена информация.