Исследование: инвестиции россиян на фондовом рынке в 2018 году превысили 2 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россияне в 2018 году удвоили свои вложения на фондовом рынке по сравнению с прошлым годом. Общая сумма инвестиций превысила 2 трлн рублей, сообщается в исследовании активности граждан на фондовом рынке, проведенном Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

"По данным опроса за 2018 год, общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, удвоилась в течение 2018 года, превысив сумму 2 трлн рублей", - говорится в исследовании.

Сумма инвестиций, поступившая в течение 2018 года от граждан на брокерские счета без учета индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), составила 1 трлн, увеличив общую сумму активов до 1,5 трлн рублей. Помимо этого, в 2018 году россияне внесли на счета индивидуального доверительного управления более 200 млрд рублей, увеличив общую рыночную стоимость активов, приобретенных в рамках договоров индивидуального доверительного управления, до 400 млрд рублей.

При этом на счетах ИИС россияне в прошлом году разместили более 80 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает сумму вложений в 2017 году. В результате общая сумма средств на ИИС превысила 120 млрд рублей. По данным НАУФОР, в 2018 году на 17,5% увеличилась доля ИИС, на которые были внесены средства. Так, доля зафондированных счетов составила 45,5%.

По данным Московской биржи, по итогам 2018 года количество брокерских счетов ИИС удвоилось в два раза и составило 598 тыс. Также по итогам года было открыто 83 тыс. счетов ИИС доверительного управления.

Мужчины чаще женщин открывают брокерские ИИС

Итоги исследования также показали, что брокерские индивидуальные инвестиционные счета открывают в основном мужчины. Так, их доля в общем числе клиентов составляет 71%. При этом 62% владельцев брокерских ИИС находятся в возрасте 25-45 лет, а 95% клиентов, открывающих ИИС, предпочитают самостоятельно управлять инвестиционным портфелем.

В то же время счета ИИС доверительного управления мужчины и женщины открывают поровну. Как отмечают авторы исследования, более 50% таких счетов открывают клиенты старше 55 лет.

С 1 января 2015 года частные лица получили право открывать индивидуальный инвестиционный счет у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. В настоящее время через ИИС можно инвестировать, в частности, в акции компаний, облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации.