"Метрострой" согласует выплату аванса на строительство метро Петербурга до 5 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный подрядчик по строительству метро в Санкт-Петербурге - ОАО "Метрострой" - рассчитывает до 5 марта заключить дополнительное соглашение с городскими властями о переносе сроков сдачи и выплате аванса по трем крупным контрактам на строительство городской подземки. Соответствующее постановление городского правительства планируется согласовать до 5 марта, сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора ОАО "Метрострой" Алексей Старков.

"Дополнительное соглашение с заказчиком (городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры) о переносе сроков сдачи и выплате аванса по трем контрактам на строительство Фрунзенского радиуса метро, Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий метро будет подписано после выпуска постановления правительства Санкт-Петербурга. Постановление правительства планируется выпустить до вторника предстоящей недели, профильный вице-губернатор Эдуард Батанов лично контролирует этот процесс", - отметил он.

По словам Старкова, субподрядные и дочерние организации ОАО "Метрострой" находятся в простое из-за недостатка средств на продолжение работ, в связи с чем сотрудникам компаний выплачивается две трети оклада. Как ранее сообщил генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров, предприятие погасит задолженность по зарплате за декабрь и январь 2018 года рабочим всех субподрядных организаций до 1 марта.