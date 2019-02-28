Власти Дагестана ищут инвесторов для предприятий, которые оказались в сложном положении

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана ведут работу по поиску инвесторов для предприятий, оказавшихся в трудном положении. Об этом сообщил в четверг глава правительства республики Артем Здунов, выступая с отчетом в Народном собрании региона.

Он назвал сложной ситуацию, в том числе, на Кикунинском консервном заводе, Заводе строительных материалов, предприятиях "Дагфос" и "Дагагрокомплекс". "Ведется поиск инвесторов на республиканские предприятия, которые остались в трудном положении", - сказал Здунов.

Власти республики ведут переговоры с Россельхозбанком по реструктуризации долгов предприятий и ищут соинвесторов для реализации проектов на заводах. "Мы сохраним рабочие места на этих предприятиях, при необходимости введем соинвесторов, прокредитуем по льготной ставке, но предприятия будут работать. Это <...> нужные предприятия", - добавил Здунов, отметив, что проблемы на предприятиях во многом возникли из-за "финансовой неграмотности".

Также он рассказал о ситуации с обеспеченностью заказами других предприятий республики. В частности, "Дагдизель" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") будет выпускать комплектующие для "Камаза". Кизлярский электроаппаратный завод будет привлечен к реализации программы ускоренной замены лифтов в домах через фонд капремонта.

"В целях сохранения заказов на изделия, которые производились, обеспечена передача от Минобороны РФ конструкторской документации на дербентский завод "Электросигнал", предприятие в настоящее время уде приступило к модернизации основных составных частей этих заказных деталей. Прорабатывается вопрос сотрудничества с Ростехом, в частности, ведется размещение ряда заказов на КЭМЗ (Кизлярский электромеханический завод), "Дагдизеле", "Электросигнале" и "Заводе им. Гаджиева (производит, в частности, судовое и нефтегазовое оборудование - прим. ТАСС)", - отметил Здунов.

Глава дагестанского правительства также напомнил о подписанном ранее соглашении о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). "Это позволит разместить на промышленных предприятиях республики заказы на производство и поставку продукции и комплектующих для предприятий, которые входят в эту корпорацию", - отметил Здунов.