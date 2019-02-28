В "Ростелекоме" заявили, что не вели переговоров о покупке "Вымпелкома"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" не вел никаких переговоров о покупке "Вымпелкома" (работает в России под брендом "Билайн") у телекоммуникационного холдинга Veon. Об этом сообщил журналистам президент госоператора Михаил Осеевский.

Ранее Bloomberg сообщал, что в 2018 году Veon собирался продать "Вымпелком" и вел переговоры с "Ростелекомом", однако стороны не смогли договориться о цене.

"Могу официально заявить, что мы никаких переговоров о покупке "Вымпелкома" не вели", - сказал Осеевский.

До этого глава Veon Урсула Бернс также опровергала информацию о том, что в прошедшем году телекоммуникационный холдинг вел переговоры о продаже "Вымпелкома".

Группа Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине; холдингу также принадлежит контроль в GTH (владеет сотовыми активами в Пакистане, Алжире и Бангладеш). Крупнейшие акционеры Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).

"Вымпелком" создан в 1992 году, предоставляет услуги связи под брендом "Билайн". Актив на 100% принадлежит Veon.