Арбитраж потребовал от Украины выплатить "Татнефти" $144 млн

"Признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29.07.2014 года Международным коммерческим арбитражем... по иску ПАО "Татнефть имени Шашина" к Украине", - огласил решение судья.

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

В ходе судебного заседания в четверг представители Украины внесли ходатайство об отложении рассмотрения для изучения новых поступивших материалов. Судья в удовлетворении ходатайства отказал. "Исполнительный лист с копией судебного акта направить главному судебному приставу Российской Федерации. Взыскать с Украины в лице минюста Украины в пользу ПАО "Татнефть имени Шашина"... 3 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины. Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского федерального округа в течение месяца со дня его вынесения", - сказал судья.

История вопроса

Cпор "Татнефти" с Украиной связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват". В 2008 году "Татнефть" инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты за потерю доли в "Укртатнафте" в 1990-х годах. Жалобы Украины на это решение неоднократно отклонялись. "Татнефть" в свою очередь подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража - в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Ставропольского края. Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство "Татнефти" и отклонил апелляцию украинской стороны.

В апреле 2017 года "Татнефть" подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения международного суда в споре нефтяной компании с Украиной. Московский арбитраж передал иск на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.